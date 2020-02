POL-NB: Beamte entdecken bei Vollstreckung eines Haftbefehls eine Indoorplantage

Neuenkirchen bei NB (ots) - Am Nachmittag des 04.02.2020 waren Beamte des

Polizeireviers Friedland in der Ortschaft Neuenkirchen im Ortsteil Ihlenfeld, um

einen bestehenden Haftbefehl (Erzwingungshaft) gegen einen 32-jährigen Deutschen

zu vollstrecken.



Als der 32-Jährige die Wohnungstür öffnete, verhielt er sich auffällig und

verhinderte vehement, dass die Beamten in seine Wohnung schauen konnten. Der

32-Jährige war aber sofort bereit, die ausstehende Geldbuße zu bezahlen. Während

des Gespräches haben die Beamten starken Marihuanageruch aus der Wohnung

wahrgenommen. Da der 32-Jährige die Beamten nicht freiwillig in seine Wohnung

lassen wollte, erfolgte die richterliche Anordnung zur Durchsuchung seiner

Wohnung.



Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung haben die Beamten eine in Betrieb

befindliche Indoorplantage mit 40 Marihuanapflanzen aufgefunden, die zum Teil

schon abgeerntet waren. Zudem wurde eine bisher unbekannte Menge Marihuana in

verschiedenen Behältnissen und mehr als 1.500 Euro aufgefunden. Zur

Sicherstellung des gesamten Equipments der Indoorplantage und der

Marihuanapflanzen waren insgesamt vier Funkstreifenwagen nötig.



Die Beamten haben eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das

Betäubungsmittelgesetz erstattet. Die Ermittlungen wurden in der

Kriminalkommissariatsaußenstelle Friedland aufgenommen.



Durch die Zahlung der 30 Euro Geldbuße wurde der Haftbefehl gegen den

32-Jährigen ausgesetzt.



