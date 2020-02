POL-HST: Ergebnisse der Verkehrskontrollen zur Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit dem Schwerpunkt auf Vorfahrt und Vorrang

Landkreis V-R/Stralsund (ots) - Gestern, am 04.02.2020, starteten landesweit die

themenorientierten Verkehrskontrollen im Rahmen der Kampagne der Landespolizei

MV ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ mit dem Schwerpunktthema ´Vorfahrt und Vorrang´.



Dabei kontrollierte die Polizeiinspektion Stralsund mit insgesamt 14 Beamten an

acht verschiedenen Kontrollstellen. Insgesamt mussten die eingesetzten Beamten

bei 13 Kfz-Führern Vorrang-/Vorfahrtsverstöße ahnden. Auch 45 Radfahrer nahmen

die Beamten ins Visier, die gegen die Vorfahrtsregelungen verstießen.



Im Zusammenhang mit den o.a. Verkehrskontrollen gingen den Beamten zudem 31

Temposünder ins Netz. Vor einer Stralsunder Kindertagesstätte registrierten die

Beamten insgesamt 27 Verstöße im Verwarngeldbereich. Vier Fahrzeugführer

erhielten aufgrund ihrer überhöhten Geschwindigkeit ein Bußgeld, darunter ein

schwedischer Fahrzeugführer, der mit 55 km/h bei erlaubten 30 km/h unterwegs

war.



Im Bereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg wurden am gestrigen Tag

insgesamt 149 Vorfahrts-/Vorrangverstöße geahndet. Die themenorientierten

Verkehrskontrollen werden noch über den gesamten Monat Februar zu dem o.g.

Schwerpunktthema fortgeführt.



