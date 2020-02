POL-GÜ: Fahrer eines Betonmischers kommt von der Fahrbahn ab

Bad Doberan (ots) - Der 38jährige Fahrer eines Betonmischer-LKW ist gegen 08:38

Uhr auf der L13 in Richtung Bad Doberan unterwegs, als er auf Höhe der Abfahrt

Groß Bölkow von der Fahrbahn abkommt und in den Straßengraben kippt. Er konnte

das Fahrzeug verlassen und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Mit

Eintreffen des zur Bergung angeforderten Kranes, gegen 11:00 Uhr, wurde für zwei

Stunden eine Vollsperrung eingerichtet. Der Sachschaden wird mit 5.000 Euro

angegeben.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Güstrow

Kristin Hartfil

Telefon: 03843/266-302

Fax: 03843/266-306

E-Mail: oea-pi.guestrow@polmv.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps?

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108766/4511254

OTS: Polizeiinspektion Güstrow



Original-Content von: Polizeiinspektion Güstrow, übermittelt durch news aktuell