POL-LWL: Zwei Schwerverletzte bei Zusammenstoß dreier Autos

Stolpe / Wittenburg (ots) - Beim Zusammenstoß dreier Autos sind am

Montagnachmittag auf der BAB 24 bei Wittenburg zwei Fahrzeuginsassen schwer

verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge war nach einem Überholmanöver

zunächst ein PKW auf ein vorausfahrendes Auto aufgefahren. Dabei verlor der

Fahrer des vorausfahrenden Autos die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet auf

die linke Fahrspur. Dort prallte sein PKW mit einem Audi zusammen. Dabei wurden

der Fahrer des vorausfahrenden PKW und der Beifahrer des Audi schwer verletzt.

Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht. An den beteiligten Fahrzeugen entstand

ersten Schätzungen zufolge ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 24.000 Euro. Im

Zuge der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die BAB 24 in

Fahrtrichtung Berlin für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4511217

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell