POL-LWL: Verfolgungsfahrt endete auf Acker

Plau am See (ots) - Die Flucht vor der Polizei endete für einen unter

Drogeneinfluss stehenden Autofahrer am Dienstagvormittag südlich von Kreien auf

einem Acker. Dabei kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Streifenwagen

der Polizei, wobei niemand verletzt wurde. Das Auto des Mannes war weder

zugelassen, noch versichert. Der Fahrer ist nicht im Besitz einer gültigen

Fahrerlaubnis. Bei seinem 39-jährigen Beifahrer wurden rauschgiftverdächtige

Substanzen gefunden.



Die Polizei hatte das Auto zuvor auf der B 103 südlich von Plau im Rahmen einer

Verkehrskontrolle überprüfen wollen, als der 24-Jährige auf das Gaspedal trat

und flüchtete. Die Flucht führte über die Ortschaften Meyenburg (Brandenburg),

Stepenitz zurück nach Mecklenburg- Vorpommern, wo der PKW südlich von Kreien auf

einen Acker fuhr und nach einer seitlichen Kollision mit dem verfolgenden

Streifenwagen der Polizei zum Stillstand kam. Beide Insassen sind daraufhin

durch die Polizei gestellt und kurzzeitig gefesselt worden. Der 24-jährige aus

der Region Plau stammende Fahrer stand einem Vortest zufolge unter Einfluss von

Kokain und Amphetamin. Er ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis, diese wurde

ihm bis 2033 entzogen. An seinem PKW, der nicht versichert war, waren falsche

Kennzeichen angebracht. Beim 39-jährigen Beifahrer, der ebenfalls aus der Region

Plau stammt, wurden rauschgiftverdächtige Substanzen in einem Kinder-

Überraschung- Ei gefunden. Gegen den deutschen Autofahrer wird nun wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter

Drogeneinfluss ermittelt. Gegen den 39-Jährigen Beifahrer ist Anzeige wegen des

Verdachts des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet worden. Beide

Männer sind bereits hinlänglich polizeibekannt, unter anderem wegen

Bandendiebstahls, Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz, Betrugs und

verschiedener Verkehrsdelikte.



