POL-SN: Aufmerksamer Bürger verhindert Unglücksfall

Schwerin (ots) - Eine 97-Jährige rief in der Werdervorstadt am 03.02.2020 gegen

10:00 Uhr lautstark um Hilfe. Diese Hilferufe hörte ein 45-Jähriger Deutscher

und rief unvermittelt den Notruf, so dass Feuerwehr und Polizei zum Einsatz

kamen. Die Einsatzkräfte vernahmen die Hilferufe ebenfalls, die Wohnungstür

wurde umgehend notgeöffnet. Die 97-jährige Deutsche befand sich in einer

hilflosen Lage und wurde vor Ort erstversorgt und anschließend zur weiteren

Kontrolle in die Helios Klinik verbracht.



