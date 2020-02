POL-NB: Zeugenaufruf nach Einbruch in ein privates Schlachthaus

Fürstensee (ots) - In der Nacht vom 03.02.2020 zum 04.02.2020 ist es zu einem

Einbruch in ein privates Schlachthaus in Fürstensee bei Neustrelitz gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen haben sich bislang unbekannte Täter gewaltsam

Zutritt zu dem Gebäude verschafft und aus diesem einen Standfleischwolf sowie

diverse Wurstwaren entwendet. Der entwendete Standfleischwolf hat einen Wert von

ca. 1.500 Euro. Die entwendete Wurst, wie z.B. Schinken und Speck, hatte einen

Wert von ca. 500 Euro.



Die Ermittlungen wegen des Einbruchsdiebstahls wurden in der

Kriminalkommissriatsaußenstelle Neustrelitz aufgenommen. Zeugen, die in der

vergangenen Nacht in Fürstensee auffällige Personen- und Fahrzeugbewegungen

wahrgenommen haben oder Angaben zu dem Verbleib des Diebesgutes geben können,

melden sich bitte bei der Polizei in Neustrelitz unter 03981-258 224 oder im

Internet unter www.polizei.mvnet.de.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



