POL-LWL: 15-Jähriger blieb mit Auto auf der BAB 24 liegen

Stolpe / Parchim (ots) - Die Polizei hat am späten Montagabend auf der BAB 24

bei Parchim einen 15-Jährigen im Auto seiner Mutter festgestellt. Der

minderjährige Fahrer und sein 14-jähriger Beifahrer waren mit dem Auto auf der

Autobahn liegengeblieben, da sich kein Kraftstoff mehr im Tank befand.

Polizisten entdeckten den unbeleuchteten Wagen am Straßenrand und kontrollierten

die Insassen. Dabei wurde bekannt, dass der 15-Jährige bereits gesucht wurde.

Seine Eltern hatten ihn am Montag als vermisst gemeldet. Wie sich herausstellte,

hatte der junge Fahrer, der natürlich keine Fahrerlaubnis besitzt, eine

Spritztour mit dem Auto seiner Mutter unternommen. Das Fahrzeug wurde daraufhin

durch eine Abschleppfirma sichergestellt. Während der 15-Jährige später durch

seinen Vater abgeholt wurde, ist der 14-jährige Beifahrer an einen Mitarbeiter

des Jugendamtes übergeben worden. Gegen den aus Schleswig- Holstein stammenden

15-Jährigen wurde Anzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erstattet.



