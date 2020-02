POL-NB: Beginn der Kontrollen ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´ zum Thema Vorfahrt/Vorrang

Neubrandenburg (ots) - Heute starten in Mecklenburg-Vorpommern die

themenorientierten Verkehrskontrollen unserer Kampagne ´Fahren.Ankommen.LEBEN!´,

die in diesem Monat auf die Schwerpunkte Vorfahrt und Vorrang ausgerichtet sind.



Im gesamten Land verteilt werden Beamte in allen acht

Polizeiinspektionsbereichen beider Polizeipräsidien im Einsatz sein und sowohl

stationäre als auch mobile Kontrollen durchführen.



Das Missachten von Vorfahrts- und Vorrangregelungen zählt seit Jahren zu den

Hauptunfallursachen in unserem Bundesland. Das trifft insbesondere auf die

schweren Verkehrsunfälle mit Getöteten und Schwerverletzten zu. Jeder zweite

Unfall in diesen Kategorien war im Jahr 2018 auf die Unfallursache

Vorfahrt/Vorrang zurückzuführen.



Die Beamten haben das Thema ´Vorfahrt & Vorrang´ nicht nur am heutigen Tag im

Blick - die Kontrollen werden im gesamten Monat Februar fortgeführt.



