POL-HST: Zusammenstoß zwischen Pkw und Rügenscher Bäderbahn in Binz

Ostseebad Binz (ots) - Heute Mittag, am 03.02.2020, ereignete sich im Ostseebad

Binz ein Zusammenstoß zwischen einem Pkw Citroen und dem ´Rasenden Roland´. Bei

dem Verkehrsunfall blieb es bei Sachschaden, der gegenwärtig auf rund 5.500 Euro

geschätzt wird.



Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 46-jährige, deutsche Fahrerin des Pkw

Citroen gegen 12:50 Uhr die Rabenstraße, als sie offenbar an dem unbeschrankten

Bahnübergang die herannahende Kleinbahn übersah bzw. die Signalgebung nicht

beachtete. Es kam zum Zusammenstoß mit der Bahn, die in Richtung Putbus

unterwegs war. Der Pkw wurde noch etwa 50 Meter auf den Gleisen mitgeschoben,

bis der ´Rasende Roland´ zum Stehen kam. Sowohl die Fahrerin als auch ihr

54-jähriger, deutscher Beifahrer, die beide von der Insel Rügen stammen, wurden

bei der Kollision nicht verletzt.



Am Pkw Citroen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Er war im Anschluss nicht

mehr fahrbereit. An der Kleinbahn entstand kein Sachschaden. Gegen 14:00 Uhr war

die Unfallaufnahme durch Beamte des Polizeirevieres Sassnitz beendet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4510170

OTS: Polizeiinspektion Stralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell