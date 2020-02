POL-HST: Polizeistation Prerow bekommt ein neues Gesicht

Prerow (ots) - Vergangenen Donnerstag, am 30. Januar 2020, wurde

Polizeihauptkommissar (PHK) Werner Seddig, der jahrelang in der Polizeistation

Prerow tätig war, im feierlichen Rahmen in den Ruhestand verabschiedet. Werner

Seddig ist 60 Jahre alt und war seit mehr als 40 Jahren im öffentlichen Dienst

tätig. In den 80er Jahren begann seine polizeiliche Laufbahn beim damaligen

Volkspolizeikreisamt Ribnitz-Damgarten. Nach unterschiedlichen Verwendungen,

auch im Rostocker Raum, führte ihn sein dienstlicher Weg im Jahr 1998 nach

Prerow, als er in der dortigen Polizeistation Bäderdienst verrichtete. Bis auf

eine kurze Unterbrechung blieb er dort bis heute. Er war stetiger

Ansprechpartner für die Bürgerinnen und Bürger auf dem Darß, zuletzt als

Kontaktbeamter in diesem Bereich. ´Mir hat die Arbeit mit den Menschen in dieser

Region viel Spaß gemacht. Nun freue ich mich auf die Zeit nach dem Dienst.´



Ein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern. Neuer Kontaktbeamter für die

Polizeistation Prerow wird der 54-jährige Polizeihauptmeister (PHM) Torsten

Schlüter. Er begann seine Laufbahn bei der Polizei im Jahr 1988 und war stets

abwechselnd in Barth und Prerow eingesetzt. Nach 19 Jahren im Polizeirevier

Barth kehrt er nun dauerhaft zurück in die Polizeistation Prerow. ´Ich war in

den letzten Jahren in den Sommermonaten häufig zur Unterstützung des

Bäderdienstes in Prerow eingesetzt und kenne sowohl die Station als auch die

Bürgerinnen und Bürger auf dem Darß. Deshalb freue ich mich auf die neue Aufgabe

in gewohntem Terrain.´ sagte Torsten Schlüter bei der Verabschiedung seines

Vorgängers.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stralsund

Öffentlichkeitsarbeit

Stefanie Peter

Telefon: 03831/245 204

E-Mail: pressestelle-pi.stralsund@polizei.mv-regierung.de

Internet: http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_HST

Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiStralsund



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108767/4510177

OTS: Polizeiinspektion Stralsund



Original-Content von: Polizeiinspektion Stralsund, übermittelt durch news aktuell