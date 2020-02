POL-SN: Polizei ergreift Steinewerfer - Änderung

Schwerin (ots) - Am 31.01.2020 gegen 21:40 Uhr erhielt die Polizei den Hinweis,

dass eine männliche Person an der Straßenbahnhaltestelle Ostorf Steine auf die

Straßenbahn warf. Eine Nahbereichsfahndung führte zum Ergreifen des 16-Jährigen

Täters, der mit 1,18 Promille alkoholisiert war. Nach Abschluss aller Maßnahmen

wurde der Jugendliche an seine Mutter übergeben. Nach derzeitigem Kenntnisstand

blieb die Straßenbahn unbeschädigt. Ein Strafverfahren gegen den 16-jährigen

Deutschen wurde eingeleitet, die Kriminalpolizei übernimmt die weitere

Bearbeitung des Sachverhaltes.



