POL-SN: Polizei zieht neben Alkohol- und Drogenfahrer auch einen Häftling aus dem Verkehr

Schwerin (ots) - In nur zwei Nächten zieht die Schweriner Polizei acht deutsche

Verkehrssünder aus dem Verkehr, darunter einen 30-Jährigen, der zurzeit seine

Strafe in der JVA Stralsund verbüßt.



Trauriger Spitzenreiter waren am Wochenende ein 56-jähriger Radfahrer und eine

36-jährige Fahrzeugführerin. Der 56-jährige Schweriner fuhr mit 1,66 Promille

über den Ziegenmarkt und wurde aufgrund seiner Ausfallerscheinungen

kontrolliert. Die 36-Jährige wurde am Buchenweg in Schwerin festgestellt und

hatte Probleme selbstständig aus dem Fahrzeug auszusteigen, nach mehreren

Versuchen ergab ein vorläufiger Atemalkoholtest 1,48 Promille.



Dem 30-jährigen Verkehrssünder aus der JVA Stralsund wurde an diesem Wochenende

ein Langzeitausgang gewährt, welcher mit Auflagen und Weisungen verbunden war.

Gegen diese hat er verstoßen, indem er ohne erforderliche Fahrerlaubnis und

unter Einfluss von Alkohol und Drogen einen Transporter im öffentlichen

Straßenverkehr führte. Nach Weisung de JVA wurden die Lockerungsmaßnahmen und

somit der Ausgang des Häftlings frühzeitig beendet. Der 30-Jährige wurde

festgenommen und der JVA Stralsund übergeben.



