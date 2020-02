POL-LWL: Zweiradfahrer mit Elektrofahrrad schwer gestürzt

Hagenow (ots) - Bei einem Sturz mit einem sogenannten E- Bike hat sich am

Samstag in Hagenow ein 53-jähriger Mann schwere Verletzungen zugezogen. Ersten

Erkenntnissen zufolge soll der Fahrer in der Möllner Straße vermutlich wegen

unangepasster Geschwindigkeit mit seinem Fahrrad gegen einen Bordstein geraten

und dann gestürzt sein. Dabei zog er sich unter anderem Gesichtsverletzungen zu.

Der 53-Jährige wurde anschließend ins Krankenhaus gebracht.



