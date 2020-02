POL-LWL: PKW prallte gegen Trafo- Haus

Parchim (ots) - Leichte Verletzungen zog sich am Montagvormittag ein Autofahrer

in Parchim zu, der mit seinem PKW gegen ein sogenanntes Trafo- Häuschen geprallt

war. Der 79-jährige Fahrer erlitt dabei Schnittwunden, die anschließend im

Krankenhaus behandelt wurden. Seine Beifahrerin kam mit Atembeschwerden

ebenfalls in eine Klinik. Offenbar war die Verwechselung von Gas- und Bremspedal

der Auslöser dieses Unfalls im Möderitzer Weg. Den Informationen zufolge hatte

der Fahrer erst vor kurzer Zeit sein Auto umbauen lassen. Der bei dem Unfall

entstandene Gesamtschaden wurde zunächst auf über 20.000 Euro beziffert.



