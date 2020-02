POL-HWI: Verkehrsunfall ohne Verletzte - Fahrer alkoholisiert

Herrnburg (ots) - Am 01. Februar, 18:25 Uhr, kam es in Herrnburg zu einem

Verkehrsunfall. Nach derzeitigen Erkenntnissen kollidierten im Kreuzungsbereich

Unteres Staunsfeld und Peermoor ein Audi und ein Nissan, weil der Audi beim

Abbiegen auf die Gegenspur kam. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit

unbekannt. Im Verlauf der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem

Audifahrer Alkoholgeruch fest. Ein anschließender Atemalkoholtest ergab 2,2

Promille. Die Beamten ordneten eine Blutprobe an und stellten den Führerschein

des 49-Jährigen sicher. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen

Gefährdung des Straßenverkehrs.



