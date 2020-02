POL-HWI: Verdacht der Brandstiftung

Grevesmühlen (ots) - Am vergangenen Samstagmorgen wurde die Grevesmühlener

Polizei über den Brand eines Gebäudes in die Schweriner Straße (GVM) informiert.

Beim Eintreffen am Ort des Geschehens bemerkten die Beamten austretenden Qualm

aus einem rückwärtigen Fenster des in Sanierung befindlichen, unbewohnten

Hauses. Die freiwillige Feuerwehr Grevesmühlen, die kurze Zeit später eintraf,

brachte das Feuer unter Kontrolle, bevor es sich weiter ausbreiten konnte. Der

entstandene Schaden wird auf 2.000 EUR geschätzt. Derzeitigen Erkenntnissen

zufolge gelangten die unbekannten Täter bereits einige Stunden vor

Brandfeststellung ins Innere und setzten den dortigen Dielenboden in Brand. Die

Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Brandstiftung ein.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das

Polizeirevier Grevesmühlen (03881/720 0) zu wenden.



