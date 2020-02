POL-LWL: Betrunkener Autofahrer wiederholt aus dem Verkehr gezogen

Zarrentin (ots) - Innerhalb von zwei Tagen hat die Polizei wiederholt einen

34-jährigen betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr ziehen müssen. Am Samstag

kontrollierte die Polizei den Fahrer bei Lüttow (Zarrentin) und stellte bei ihm

einen Atemalkoholwert von 2,74 Promille fest. Seinen Führerschein konnten die

Polizeibeamten vor Ort jedoch nicht sicherstellen, da dieser bereits tags zuvor

wegen eines Verkehrsunfalls unter Alkoholeinwirkung beschlagnahmt wurde. Der

34-Jährige soll am Freitagmorgen auf der BAB 24 bei Wittenburg gegen das Auto

einer Frau geprallt und dann mit seinem Wagen geflüchtet sein (wir informierten

am Freitag). Der 34-Jährige wurde daraufhin nahe Zarrentin von der Polizei

gestellt und wies zu diesem Zeitpunkt einen Atemalkoholwert von zwei Promille

auf. Bereits am Freitag hatte die Polizei Anzeige wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs, Trunkenheit im Straßenverkehr und unerlaubten Entfernens vom

Unfallort erstattet. Nach dem jüngsten Fall am Samstag wird sich der aus

Rumänien stammende Fahrer neben der erneuten Trunkenheitsfahrt auch wegen

Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.



