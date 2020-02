POL-NB: Versuchte gefährliche Körperverletzung zum Nachteil eines Polizeibeamten - 53-Jähriger wirft Solarlampe aus dem 4. Stock

Rechlin (ots) - Die Polizeibeamten des Polizeireviers Röbel wurden am 03.02.2020

gegen 00:45 Uhr zu einem Einsatz wegen unzulässigen Lärms in der Straße Am

Stadion in 17248 Rechlin gerufen. Als die Beamten kurze Zeit später vor Ort

eintrafen, konnten sie die betroffene Wohnung im vierten Stock des

Mehrfamilienhauses auf Grund der lauten Musik schnell ausfindig machen und haben

wegen der Dunkelheit die vierte Etage mit einer Taschenlampe ausgeleuchtet.

Dabei bemerkten sie eine männliche Person auf dem Balkon der betroffenen

Wohnung. Noch bevor die Polizeibeamten sich zu erkennen geben konnten, brüllte

der bis dahin unbekannte Mann die Beamten an und warf einen Gegenstand in

Richtung eines Beamten. Der Beamte konnte im Schein der Taschenlampe den

Gegenstand kommen sehen und diesem noch rechtzeitig ausweichen. Der besagte

Gegenstand, eine Solarlampe, schlug dann genau neben dem Beamten auf dem Rasen

auf und zerbrach.



Die Beamten sind anschließend zu der besagten Wohnung in den vierten Stock

gegangen und trafen dort auf den 53-jährigen deutschen Mieter, welcher zuvor

auch die Solarlampe auf den Polizeibeamten geworfen hat, und zwei 46- und

54-jährige deutsche Männer. Den drei Personen wurde der Grund des

Polizeieinsatzes erläutert. Nach anfänglicher Zögerung schalteten sie die Musik

aus und stellten somit Ruhe her. Dem 53-Jährigen wurde zudem erläutert, dass er

sich mit dem Werfen der Solarlampe auf den Polizeibeamten strafbar gemacht hat.

Es wurde eine Strafanzeige wegen der versuchter gefährlicher Körperverletzung

erstattet. Die Beamten in der Kriminalkommissariatsaußenstelle Röbel haben die

Ermittlungen aufgenommen.



Rückfragen bitte an:



Diana Mehlberg

Polizeiinspektion Neubrandenburg

Telefon: 0395/5582-5007

E-Mail: pressestelle-pi.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: https://twitter.com/Polizei_MSE



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108770/4509814

OTS: Polizeiinspektion Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeiinspektion Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell