POL-LWL: Buntmetalldiebe stahlen Kupfergegenstände

Lübz (ots) - Am ehemaligen Postgebäude in Lübz haben unbekannte Täter in den

zurückliegenden Tagen mehrere Kupfergegenstände demontiert und gestohlen.

Betroffen war der Eingangsbereich des Gebäudes in der Mühlenstraße. Dort

entwendeten die Diebe unter anderem Metallbeschläge, Zierrat und einen Handlauf.

Der dabei entstandene Schaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere

Hundert Euro belaufen. Der Tatzeitraum liegt zwischen dem 24. Januar und dem 01.

Februar dieses Jahres. Die Polizei in Plau (Tel. 038735/ 8370) ermittelt jetzt

wegen Diebstahls und bittet um Hinweise zu diesem Vorfall.



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



