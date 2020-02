POL-NB: Betrunkene Frau fällt durch auffällige Fahrweise auf

Stralsund (ots) -



Am 02.02.20 gegen 02:40 Uhr informierten Zeugen über den Notruf der

Polizei, dass in 18437 Stralsund in der Straße Grünhufe ein PKW Dacia

in auffälliger Fahrweise fährt. Dabei fährt der PKW in Schlangenlinie

über beide Fahrspuren und fährt gegen die Bordsteinkanten. Umgehend

wurden drei Funkstreifenwagen den Polizeihauptrevieres Stralsund zum

Einsatz gebracht. Im Heinrich-Heine-Ring konnte der PKW durch eine

Funkstreifenwagenbesatzung festgestellt und zur Kontrolle angehalten

werden. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Alkoholgeruch in der

Atemluft der 69-jährigen deutschen Fahrzeugführerin fest. Ein vor Ort

durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,59 Promille.

Bei der Besichtigung des Fahrzeuges, stellten die Polizeibeamten

Beschädigungen an diesem fest. Nach der Rücksprache mit dem

Hinweisgeber konnte die Fahrstrecke rekonstruiert werden. Bei der

Überprüfung der Fahrstrecke wurden auf dieser die Beschädigung an

einem Verkehrszeichen festgestellt. Der entstandene Sachschaden

beläuft sich auf ca. 400,-EUR. Gegen die Fahrzeugführerin wurde

Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht

erstattet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.



Im Auftrag



Jens Unmack

Erster Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums Neubrandenburg



