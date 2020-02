POL-NB: Brand im Technik-Museum in 18311 Pütnitz

Ribnitz-Damgarten (ots) -



Am 02.02.20 gegen 13:15 Uhr meldete ein Zeuge der Polizei über Notruf

den Brand im Technik-Museum in 18311 Pütnitz. Durch den Zeugen (Einem

Vereinsmitglied des Technik-Museums) war das Feuer in einer

Ausstellungshalle des Museums entdeckt worden. Zum Löschen des Feuers

kamen die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren aus

Ribnitz-Damgarten, Klockenhagen und Dierhagen zum Einsatz. Diese

waren mit insgesamt 80 Kameraden vor Ort und konnten das Feuer sehr

schnell wieder löschen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf

ca. 10.000,-EUR. Durch das Feuer wurden Uniformen, Uniformteile und

Dokumente der ehemaligen Streifkräfte der DDR und der UdSSR zerstört.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nach

derzeitigem Stand wird von einem technischen Defekt ausgegangen.



