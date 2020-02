POL-NB: Einbruch in das Angelgeschäft der Marina Neuhof nördlich von Brandshagen, Landkreis Vorpommern - Rügen

Grimmen (ots) -



Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter in der Zeit

vom 02.02.2020, 00:15 Uhr bis ca. 09:30 Uhr gewaltsam in ein

Angelgeschäft in der Marina Neuhof ein. Der oder die Täter

entwendeten Angelzubehör. Der Stehlschaden beläuft sich auf mehrere

tausend Euro. Der Sachschaden wird mit ca. 500,-Euro beziffert. Der

Kriminaldauerdienst des KK Stralsund befand sich vor Ort zur

Spurensicherung im Einsatz. Die weiteren Ermittlungen übernimmt die

Kriminalpolizei aus Grimmen.

Zeugen, die zur fraglichen Zeit relevante Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Grimmen unter der

Tel.-Nr.: 038326 - 570, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4509006

OTS: Polizeipräsidium Neubrandenburg



Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell