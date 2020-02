POL-ANK: Fazit des heutigen Polizeieinsatzes anlässlich einer angemeldeten Versammlung in Greifswald

Greifswald (ots) - Am heutigen Samstag (01. Februar 2020) hat die

Polizeiinspektion Anklam einen Einsatz mit etwa 90 Kräften in der Greifswalder

Innenstadt durchgeführt. Anlass des Einsatzes war eine angemeldete Versammlung

unter dem Motto ´Solidarität mit dem KLEX´. Die Versammlung begann gegen 14.20

Uhr und endete 15:15 Uhr. Insgesamt waren etwa 300 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer vor Ort. Aus polizeilicher Sicht lief die Versammlung komplett

friedlich ab.



