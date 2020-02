POL-NB: Tödlicher Arbeitsunfall auf der MV-Werft in Stralsund

Stralsund (ots) -



Am 01.02.2020, gegen 12:05 Uhr, ereignete sich auf der MV-Werft in

Stralsund ein Arbeitsunfall, bei dem ein 48-jähriger polnischer

Werftarbeiter tödlich verletzt wurde. Ersten Ermittlungen zufolge

bediente der 48-Jährige einen ferngesteuerten Kran und setzte mit

diesem eine ca. 1,6 Tonnen schwere Stahlplatte auf einen Träger. Im

Anschluss wurde die Platte mit mehreren Schweißpunkten am Träger

befestigt. Aus bisher ungeklärter Ursache kippte kurze Zeit später

die Stahlplatte und begrub den Kranführer unter sich. Der 48-Jährige

erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen.

Der Kriminaldauerdienst aus Stralsund führt vor Ort die Ermittlungen

und ist zur Spurensuche eingesetzt. Die Untersuchung zur genauen

Unfallursache dauern gegenwärtig an.





Im Auftrag

Holger Bahls

Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg



