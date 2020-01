POL-ANK: Nachmeldung zum Brand in einem Holzbearbeitungsbetrieb in Ueckermünde

Ueckermünde (ots) - Heute Morgen (31. Januar 2020) ist es auf dem Gelände eines

Holzverarbeitungsbetriebes in Ueckermünde zu einem Großbrand zweier Lagerhallen

gekommen, bei dem ein Schaden im siebenstelligen Bereich entstanden ist.

Personen wurden dabei nicht verletzt. Die Löscharbeiten sind noch immer nicht

gänzlich abgeschlossen. Der KDD sowie auch mehr als 80 Kräfte der umliegenden

Feuerwehren kamen zum Einsatz. Derzeit können zur Ursache des Brandes noch keine

Angaben gemacht werden. Der Brandursachenermittler hat die Arbeit vor Ort

aufgenommen. Aufgrund der Größe des Objekts werden die Untersuchungen noch

mehrere Tage andauern.



Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an

das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



