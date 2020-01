POL-LWL: Cannabispflanzen in Wohnung gefunden

Lübz (ots) - In einer Wohnung in Lübz hat die Polizei am Freitagvormittag 30

Cannabispflanzen entdeckt. In mehreren Zimmern der Wohnung fand die Polizei

unterschiedlich große Pflanzen mit einer Wuchshöhe bis zu 50 Zentimetern. Zudem

wurden abgeerntete und teils verarbeitete Pflanzenteile gefunden. Die Polizei

stellte den Fund daraufhin sicher. Ursprünglich wurde die Polizei durch einen

besorgten Bekannten zur Wohnung des 36-jährigen Mieters gerufen, da er einen

Notfall vermutete. Der Mieter war schon seit längerer Zeit nicht erreichbar. Das

Licht in seiner Wohnung brannte ständig und sein Briefkasten quoll über. Die

Polizei zog deshalb die Feuerwehr hinzu, die die Wohnungstür öffnete. Statt auf

den 36-jährigen Mieter, stieß die Polizei jedoch auf das Rauschgift. Wie sich im

Nachgang herausstellte, befindet sich der 36-Jährige seit einiger Zeit im

Krankenhaus und war deshalb nicht erreichbar. Gegen den Mieter ist Anzeige wegen

Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erstattet worden. Der Tatverdächtige

ist bereits in der Vergangenheit wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung

getreten.



