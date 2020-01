POL-HWI: Unaufmerksamkeit führte zu Verkehrsunfällen

Wismar (ots) - Gestern Morgen wurde die Polizei zu einem Verkehrsunfall gerufen,

der sich auf der Westtangente (B 106) in der Nähe der Abfahrt zur Gartenstadt in

Wismar ereignete. Die 22-jährige Fahrerin, die sich allein in ihrem Pkw befand,

verletzte sich dabei leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ersten

Erkenntnissen zufolge verlor die 22-Jährige die Kontrolle über ihr Auto, weil

sie sich während der Fahrt nach einer Trinkflasche bückte. Der Pkw geriet auf

die Bankette und prallte folgend gegen einen Baum. Das Fahrzeug war nicht mehr

fahrbereit und musste geborgen werden. Die Gesamtschadenshöhe betrug 10.000 EUR.



Ungefähr zur selben Zeit kollidierten zwei Pkw im Kurvenbereich des Rüggower

Weges in Hornstorf frontal. Der aus Richtung Rüggow kommende 47-jährige

Fordfahrer räumte im Verlauf der Unfallaufnahme ein, nicht auf den Gegenverkehr

geachtet und in Richtung Tankstelle geschaut zu haben. Er zog sich leichte

Verletzungen zu und wurde von einem RTW in ein Krankenhaus gebracht. Die

68-jährige Fahrerin des entgegenkommenden Opels blieb unverletzt. Beide

Fahrzeuge mussten geborgen werden. Auch hier betrug die Gesamtschadenshöhe

10.000 EUR.



