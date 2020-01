POL-HRO: Rentnerin um 12.000 EUR betrogen - Polizei warnt

Rostock (ots) - Schon wieder ist es zu einem vollendeten Enkeltrickbetrug

gekommen. Am Nachmittag des 30.01.2020 übergab eine 78-jährige Rostockerin

12.000 EUR in bar an einen unbekannten Täter, nachdem sie von einem angeblichen

Verwandten am Telefon dazu aufgefordert wurde.



Gegen 16:00 Uhr wurde die Rentnerin mit unbekannter Nummer (ihre Telefonnummer

ist im Telefonbuch verzeichnet) von einem Mann angerufen, der sich als Frank

vorstellte. Weil der Schwiegersohn der 78-Jährigen Frank heißt, war sie sich

sicher, mit ihm zu telefonieren. Der Täter forderte 75.000 EUR von der Dame, die

er angeblich für eine Auktion bräuchte. Da die Geschädigte nicht so viel Bargeld

zu Hause hatte, einigte man sich auf die Übergabe von 12.000 EUR, die von einem

vermeintlichen Notar namens Kowalski abgeholt werden sollten. Die Rentnerin

verpackte das Geld in einem Briefumschlag und wartete schließlich vor ihrer

Haustür. Gegen 17:00 Uhr kam eine männliche Person auf sie zu und stellte sich

als Herr Kowalski vor. Die ältere Dame übergab ihm das Kuvert, mit dem er

verschwinden konnte.



Warnung vor Betrügern! Achten Sie auf folgende Hinweise:



Seien misstrauisch, wenn sich am Telefon jemand als Verwandter ausgibt und

Wertgegenstände bzw. Geld fordert! Erteilen Sie keine persönlichen Auskünfte am

Telefon! Übergeben sie niemals Geld oder Sachwerte (z.B. Schmuck oder

Gewinncodes) an Fremde! Informieren sie sofort die Polizei über die 110, wenn

ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt!



