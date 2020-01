POL-HST: Alkoholisierter Mann greift Polizisten in Stralsund an

Stralsund (ots) - Am gestrigen Donnerstag, den 30.01.2020, gegen 21:15 Uhr

wurden Beamte vom Polizeihauptrevier Stralsund in den Knieperdamm gerufen. Eine

Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses hatte zuvor gemeldet, dass im Hausflur eine

augenscheinlich alkoholisierte Person liegt und schläft. Dabei soll es sich

nicht um einen Anwohner des Hauses handeln.



Die Beamten stellten fest, dass der Mann tatsächlich erheblich alkoholisiert war

und sich unberechtigt in dem Haus aufhielt. Eine Atemalkoholmessung ergab einen

Wert von 2,48 Promille. Bei der Feststellung seiner Identität griff der

27-jährige Mann aus Polen einen Polizeibeamten an, indem er zunächst mehrfach

versuchte ihm ins Gesicht zu schlagen. Der Beamte konnte diesen Angriffen

ausweichen. Später trat der 27-Jährige nach dem Beamten und traf ihn am linken

Oberschenkel. Dem Mann wurden nun Handfesseln angelegt, um weitere Attacken in

Richtung der Beamten zu unterbinden.



Anschließend wurde der alkoholisierte Mann durch Rettungskräfte ins Krankenhaus

nach Stralsund gebracht. Dort entnahm ein Arzt ihm eine Blutprobe. In der

weiteren Folge wurde der Mann stationär untergebracht.



Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen des Widerstands gegen

Vollstreckungsbeamte gegen den 27-Jährigen ein. Der Polizeibeamte konnte seinen

Dienst fortsetzen.



