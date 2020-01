POL-ANK: Erstmeldung zum Brand in einem Holzbearbeitungsbetrieb in Ueckermünde

Ueckermünde (ots) - Heute Morgen (31.01.2020) um 04:25 Uhr informierte die

Rettungsleitstelle des Landkreises Vorpommern- Greifswald die Polizei über einen

Brand auf dem Gelände eines Holzverarbeitungsbetriebes in Ueckermünde. Das Feuer

zerstörte bereits eine komplette Werkhalle und griff anschließend auf ein

zweites, angrenzendes Gebäude über. Die Kameraden der umliegenden Freiwilligen

Feuerwehren sind derzeit noch beschäftigt, die Flammen zu bekämpfen. Auf dem

Gelände und in den Gebäuden befinden sich unter anderem Holz, Maschinen zur

Holzbearbeitung und Boote. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht

beziffert werden, wird jedoch mit hoher Wahrscheinlichkeit eine siebenstellige

Summe betragen. Zu einer möglichen Brandursache können derzeit noch keine

Angaben gemacht werden. Der Kriminaldauerdienst Anklam befindet sich ebenfalls

vor Ort und hat die Ermittlungen übernommen. Bei neuen Erkenntnissen wird

unaufgefordert nachberichtet.



Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an

das Polizeirevier Ueckermünde unter 039771 82-224, die Internetwache der

Landespolizei M-V unter www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere

Polizeidienststelle zu wenden.



