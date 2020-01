POL-LWL: Dachstuhlbrand schnell gelöscht

Sternberg (ots) - Am Dachstuhl eines Einfamilienhauses in Woserin ist am

Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Die eintreffende Feuerwehr konnte

ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Dachstuhl verhindern und den

Entstehungsbrand schnell löschen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer brach gegen

14 Uhr aus noch unbekannter Ursache im Bereich des Schornsteins aus. Eine

Bewohnerin hatte bis zum Eintreffen der Feuerwehr noch selbst versucht, den

Brand zu löschen. Die Kriminalpolizei hat zwischenzeitlich die Ermittlungen zur

Brandursache aufgenommen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang

noch nicht bekannt. Derzeit wird davon ausgegangen, dass das Haus weiterhin

bewohnbar bleibt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4507126

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell