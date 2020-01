POL-LWL: Handtasche aus Einkaufswagen gestohlen

Parchim (ots) - In einem Lebensmittelgeschäft in Parchim (Westring)ist Mittwoch

eine 75-jährige Frau bestohlen worden. Unbekannte Täter hatten ihre Handtasche,

die während des Rundganges im Geschäft im Einkaufswagen abgelegt war, in einem

unbeobachteten Moment entwendet. Darin befanden sich eine geringe Menge Bargeld

und persönliche Papiere der Frau. Die Täter entkamen unerkannt. Der Vorfall

wurde am Donnerstag bei der Polizei angezeigt, die jetzt wegen Diebstahls

ermittelt.



Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut darauf hin, dass Taschen und

andere Wertgegenstände nicht in Einkaufswagen abgelegt werden sollen. Zudem rät

die Polizei, Handtaschen vor dem Körper, also im eigenen Sichtbereich zu tragen.



