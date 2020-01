POL-LWL: Feuer in Bootsbauhalle- Brand unter Kontrolle

Plau (ots) - Im Zusammenhang mit dem Feuer in einer Bootsbauhalle in Plauerhagen

(wir informierten) hat die Feuerwehr den Brand nun unter Kontrolle bringen

können. Gleichzeitig hat die Feuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf eine

andere Halle, in der unter anderem hochwertige Boote untergestellt sind,

verhindern können. Dennoch ist eine angrenzende Garage durch die Hitzeeinwirkung

in Mitleidenschaft gezogen worden. Derzeit dringen die Feuerwehrleute in die

rund 400 Quadratmeter große Halle ein, um die Löscharbeiten im Inneren des

Gebäudes fortzusetzen. Die Aufforderung an alle Anwohner, Fenster und Türen

geschlossen zu halten, besteht aufgrund der anhaltenden Rauchentwicklung

weiterhin. Offensichtlich sind in der betroffenen Halle auch Chemikalien, unter

anderem Farben, Lacke und Lösungsmittel, verbrannt. Unterdessen hat die

Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Derzeit ist davon

auszugehen, dass das Feuer im Inneren der Halle ausgebrochen ist. Mitarbeiter

der Bootsbaufirma haben den Brand am Donnerstagmorgen bei Arbeitsbeginn entdeckt

und die Feuerwehr gerufen. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens ist noch

nicht bekannt.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4506302

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell