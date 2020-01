POL-HRO: Weiterfahrt einer defekten polnischen Sattelzugmaschine verhindert

Kritzkow (ots) -



Am Mittwochnachmittag erhielt die Polizei Kenntnis von einer nicht

verkehrstüchtigen Sattelzugmaschine in der Ortslage Kritzkow. An

dieser sollte von einer Kritzkower Firma, die Lkw-Reparaturen

durchführt, ein Reifen gewechselt werden. Dabei wurde festgestellt,

dass eine Bremsscheibe gebrochen ist. Der Fahrer der polnischen

Sattelzugmaschine wollte eine Reparatur nicht durchführen lassen. Da

der Fahrer dann seine Fahrt in unbekannte Richtung aufnahm, wurden

Kräfte der Autobahnpolizei Linstow zum Einsatz gebracht. Die Beamten

konnten nunmehr den Sattelzug im Gewerbegebiet Kritzkow feststellen.

Um eine Weiterfahrt mit den defekten Bremsen zu verhindern, wurde das

Fahrzeug mit einer Sperrkette versehen bis eine Reparatur

durchgeführt wird.

Da der Fahrer mit dem defekten Fahrzeug bereits gefahren war, muss er

nun für das Bußgeld eine Sicherheitsleistung hinterlegen.

Dem umsichtigen Handeln der Mitarbeiter der Kritzkower Firma ist es

zu verdanken, dass hier eine große Verkehrsgefahr verhindert werden

konnte.



Thoralf Ott

Polizeihauptkommissar

Autobahnpolizei Linstow



