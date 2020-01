POL-NB: 420 glückliche Kinder

Neubrandenburg (ots) - Für den heutigen Tag erhielt Polizeipräsident Nils

Hoffmann-Ritterbusch eine Einladung, der er sehr gerne folgte. Hardi Dräger, der

Direktor der Grundschule Ost, lud zu einem ganz besonderen Konzert ein.



Vor genau einem Jahr begann das Projekt ´Unser Schulhof´. Das erste gemeinsame

Präventionsprojekt des Polizeipräsidiums Neubrandenburg, dem

Landespolizeiorchester M-V, der Stadt Neubrandenburg und natürlich der

Grundschule Ost ´Hans Christian Andersen´. Den Erst- bis Viertklässlern wurden

vor allem musikalisch und tänzerisch, aber auch durch Präventionsberater der

Polizei, unter anderem die Themen Gewalt, Mobbing und Diebstahl nahegebracht und

sie setzten sich auf verschiedenstem Wege damit auseinander.



Den vorläufigen Höhepunkt des Projektes gab es im Juni vergangenen Jahres als

280 Schüler der Grundschule eine einstündige Aufführung darbrachten und dabei

vom Landespolizeiorchester begleitet wurden

(https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108747/4302070).



Heute gab es also den offiziellen Abschluss des Projektes. Es zeigte, dass sich

über die vielen Monate eine tiefe Verbundenheit zwischen Schule, Stadt und

Polizei entwickelt hat und man - auch auf unkonventionellen Wegen - gemeinsam

viel erreichen kann. Finanziert wurde das Projekt aus dem Benefizkonzert des

Polizeipräsidiums Neubrandenburg und Mitteln der polizeilichen

Präventionsarbeit.



Der Künstler René Winter überreichte der Schule eine ´Lesebank´. Ein Kunstwerk

aus einem Zusammenspiel aus Metall und Holz, welches seinen Platz in der 1.

Etage der Schule finden wird. Hier können die Schüler Platz nehmen und lesen,

unter dem Motto ´Lesen statt Prügeln´.



Und auch zum Abschied durfte die Musik natürlich nicht fehlen. Unter Leitung von

Christof Koert spielte das Landespolizeiorchester M-V das Musikmärchen Peter und

der Wolf von Sergei Prokofjew. Die kleinen Darsteller zeigten ihr ganzes

schauspielerisches Können und ernteten tosenden Applaus ihrer 420 Mitschüler.

Herr Koert ließ es sich nicht nehmen und ließ sein Orchester bei der

Verabschiedung für die Kleinen noch etwas Modernes spielen. Unter ´Entertain

you´ von Robbie Williams trampelten hunderte Kinderfüßchen.



Vielen herzlichen Dank an alle Beteiligten für dieses großartige Projekt, das

auch nachhaltig seine Wirkung haben wird.



