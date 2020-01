POL-HWI: Verdacht der schweren Brandstiftung - Wismarer Polizei sucht Zeugen

Wismar (ots) - Bereits in den frühen Morgenstunden des gestrigen Dienstags

(03:00 Uhr) wurde die Polizei über ein Feuer in der Bahnhofstraße in Wismar

informiert. Dort brannten mehrere Mülltonnen, die sich unmittelbar an der

Hauswand eines dreigeschossigen Wohnhauses befanden. Neben den Mülltonnen

wurden die Hausfassade und zwei Fenster des Gebäudes beschädigt. Der

Gesamtschaden wird derzeit auf circa 10.000 Euro geschätzt. Aufgrund der starken

Rauchentwicklung, der durch die defekten Fenster ins Innere des Hauses gelangte,

evakuierte die Berufsfeuerwehr Wismar vorübergehend alle Hausbewohner. Diese

konnten jedoch im Anschluss an die Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren.



Die Tatortarbeit übernahm der Kriminaldauerdienst des Kriminalkommissariates

Wismar. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung

und sucht Zeugen, die Hinweise zur Tat bzw. zum Täter geben können.



Wer ungewöhnliche Personenbewegungen festgestellt hat oder sonstige

sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Wismar

unter der Telefonnummer 03841 203 0 zu melden.



