POL-HRO: Scooter-Fahrer mit Drogen und ohne Versicherung unterwegs

Rostock (ots) - Am Vormittag des 28. Januar 2020 wurde in Lütten Klein ein

20-jähriger Rostocker einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. Der

junge Mann war mit einem E-Scooter unterwegs, besaß allerdings dafür keine

erforderliche Haftpflichtversicherung. Während der Kontrolle entstand zudem der

Verdacht, dass der 20-Jährige unter Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die

Polizei fand beim Fahrer dieses Kleinkraftrades geringe Mengen

betäubungsmittelähnlicher Substanzen. Der Fahrer wurde einer Urin- und Blutprobe

unterzogen. Der Urintest bestätigte die Einnahme von illegalen Drogen. Aufgrund

dieser Vorkommnisse wurde ihm die Weiterfahrt untersagt.



Nachdem der Fahrer angab über weitere Drogen in seiner Wohnung in Toitenwinkel

zu verfügen, wurde dort eine Durchsuchung durchgeführt. Diese führte zum

Auffinden weiterer kleinerer Mengen von Betäubungsmitteln und entsprechender

Konsumutensilien, die die Beamten allesamt eingezogen haben.



Gegen den jungen Mann wurden nunmehr Strafanzeigen wegen des Verstoßes zum

Pflichtversicherungsgesetz, Straßenverkehrsgesetz und Betäubungsmittelgesetz

erstattet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeiinspektion Rostock

Ellen Klaubert

18057 Rostock

Ulmenstr. 54

Telefon: 0381/4916-3040

E-Mail: pressestelle-pi.rostock@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Interesse an Informationen und Tipps in Echtzeit?

www.twitter.com/polizei_rostock

https://www.facebook.com/Polizei.HRO.LRO



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4505644

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell