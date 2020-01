POL-HWI: Autofahrer übersieht Fußgänger in Wismar

Wismar (ots) - Gestern Morgen, 05:30 Uhr, ereignete sich in der Dr.-Unruh-Straße

in Wismar ein Verkehrsunfall bei dem sich ein Fußgänger leicht verletzte. Nach

ersten Erkenntnissen wurde der 52-Jähriger von einem Pkw, der bei grüner

Lichtzeichenanlage vom Klußer Damm links in die Dr.-Unruh-Straße abbog, erfasst.

Offenbar hatte der 41-jährige Autofahrer den dunkel gekleideten Mann übersehen,

als dieser die Fußgängerampel ebenfalls bei Grün überquerte. Der Fußgänger, der

infolge des Zusammenstoßes zu Boden fiel, konnte sich selbstständig in ärztliche

Behandlung begeben. Die Polizei nahm den Unfall auf und leitete ein

Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.



