POL-NB: Verdacht der Volksverhetzung in Greifswald, Landkreis Vorpommern-Greifswald

Am 28.01.2020 gegen 20:35 Uhr befuhr ein ca. 50 Jahre alter Mann mit

einem Fahrrad die Lange Straße in Greifswald. Vor dem Jugendzentrum

´Klex´ drehte er 3 bis 4 Runden und rief dabei volksverhetzende und

judenfeindliche Parolen. Anschließend verließ er den Ort in Richtung

Bahnhof. Der unbekannte Mann war mit einer blauen Jacke bekleidet.

Weiterhin trug er eine Brille und ein graues Basecup mit schwarzem

Schirm.

Die Polizei bittet um Hilfe bei der Aufklärung dieser Straftat und

sucht Zeugen, die Angaben zur gesuchten Person und zum Tatgeschehen

machen können.

Hinweise nimmt die Polizei in Greifswald unter Telefon 03834 540

224, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de entgegen.



Im Auftrag

Peter Wojciak, Polizeihauptkommissar, Polizeipräsidium

Neubrandenburg, Einsatzleitstelle, Polizeiführer vom Dienst



Rückfragen zu den Bürozeiten:



Polizeipräsidium Neubrandenburg

Pressestelle

Nicole Buchfink

Telefon: 0395/5582-2040



Claudia Tupeit

Telefon: 0395/5582-2041

Fax: 0395/5582-2006

E-Mail: pressestelle-pp.neubrandenburg@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Twitter: @Polizei_PP_NB



