POL-NB: Einbrüche in Bootschuppen in Neukalen (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte)

In der Zeit vom 27.01.2020, 11:30 Uhr bis zum 28.01.2020, 15:00 Uhr,

machten sich derzeit unbekannte Täter an insgesamt acht Bootschuppen

in der Anlage Gilkenwerder in Neukalen zu schaffen. Dabei drangen

diese gewaltsam durch Aufhebeln der Eingangstüren in sieben Schuppen

ein und entwendeten nach ersten Erkenntnissen 11 Wurfruten und einen

Rasenmäher. Bei dem achten Schuppen blieb es beim Versuch, dieser

konnte von den Tätern nicht geöffnet werden. Der Stehlschaden wird

zurzeit auf ca. 1.750 EUR, der entstandene Sachschaden auf ca. 2.200

EUR geschätzt.



Zur Anzeigenaufnahme und zur Tatortarbeit waren eine

Funkstreifenbesatzung des Polizeireviers Malchin sowie der

Kriminaldauerdienst Neubrandenburg eingesetzt. Die Malchiner

Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des

Einbruchdiebstahls.



Zeugen, die zur fraglichen Zeit relevante Beobachtungen gemacht

haben, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Malchin unter der

Tel.-Nr.: 03994-2310, die Internetwache der Landespolizei M-V unter

www.polizei.mvnet.de oder aber jede andere Polizeidienststelle zu

wenden.



im Auftrag



Michael Steinführer

Polizeiführer vom Dienst

Einsatzleitstelle des Polizeipräsidiums

Neubrandenburg



