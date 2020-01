POL-NB: Einbruch in Büroräume eines Vereines

Demmin (ots) - In der Nacht vom 27.01.2020 zum 28.01.2020 ist es zu einem

Einbruch in ein Wohn- und Bürogebäude in der Schillerstraße in Demmin gekommen.

Bislang unbekannte Täter haben sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumlichkeiten

eines Vereines verschafft und im Anschluss sämtliches Mobiliar in sämtlichen

Räumen des Vereines durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen haben die Täter

einen hohen dreistelligen Bargeldbetrag entwendet. Der entstandene Schaden wird

auf insgesamt 1.500 Euro geschätzt.



Die Beamten des Kriminaldauerdienstes Neubrandenburg waren zur Spurensuche und

-sicherung vor Ort. Die Ermittlungen wurden in der

Kriminalkommissariatsaußenstelle Demmin aufgenommen. Zeugen, die in der

vergangenen Nacht in der Schillerstraße in Demmin auffällige Personen- oder

Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder andere sachdienliche Hinweise zu dem

Einbruchsdiebstahl oder Verbleib des Diebesgutes geben können, richten diese

bitte an die Polizei in Demmin unter 03998-254 224 oder im Internet unter

www.polizei.mvnet.de.



