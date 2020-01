POL-LWL: Betrunkener Autofahrer nach Zeugenhinweis ermittelt

Wittenburg (ots) - Nach einem Zeugenhinweis hat die Polizei am späten

Montagnachmittag in Wittenburg einen betrunkenen Autofahrer ermitteln können,

bei dem ein Atemalkoholwert von 2,86 Promille festgestellt wurde. Der 39-jährige

Mann hatte nach einem Restaurantbesuch sein Auto besteigen und davon fahren

wollen. Gäste des Lokals griffen ein und wollten den augenscheinlich stark

alkoholisierten Fahrer davon abhalten. Jedoch fuhr der Mann mit seinem Auto

davon, stellte seinen Wagen dann aber ab und flüchtete zu Fuß. Die durch Zeugen

informierte Polizei konnte den mutmaßlichen Fahrer wenig später im Nahbereich

feststellen. Er wurde daraufhin zur Blutprobenentnahme gebracht. Gegen den

Fahrer wurde Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erstattet. Zudem

stellten die Polizisten den Führerschein des Mannes sicher. Bei den Zeugen, die

die Polizei informierten bzw. versucht hatten, die Trunkenheitsfahrt des Mannes

zu verhindern, bedankt sich die Polizei an dieser Stelle.



