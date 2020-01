POL-LWL: Jugendliche vermisst

Parchim (ots) - Die Polizei fahndet nach der 15-jährigen Lucy Mahncke aus

Parchim. Die Jugendliche verschwand bereits vor knapp zwei Wochen aus einer

Wohneinrichtung und ist bislang nicht wieder aufgetaucht. Die Polizei schließt

nicht aus, dass die 15-Jährige, die in der Vergangenheit schon mehrfach

verschwunden war, sich derzeit in der Region Schwerin aufhält. Die Vermisste ist

ca. 160 cm groß und schlank und trägt langes Haar. Zu ihrer Bekleidung liegen

derzeit keine Angaben vor.



Hinweise zum Aufenthalt der 15-Jährigen nimmt die Polizei in Parchim (Tel.

03871/ 6000) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.



Anlage: Foto der Vermissten Lucy Mahncke



