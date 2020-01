POL-GÜ: Beim Überholen ins Schleudern geraten

Güstrow (ots) - Auf der B108, Richtung Waren, war heute Morgen um 06:20 Uhr die

34jährige mit ihrem BMW unterwegs, als sie in der Nähe von Grambzow überholen

wollte. Erste Ermittlungen ergaben, dass sie nach dem Ausscheren die Kontrolle

über das Auto verlor und gegen die linke Leitplanke prallte. Durch den Aufprall

drehte sich das Fahrzeug und wurde auf die Straße zurück geschleudert. Sie wurde

mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Das Auto war nicht mehr

fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es ist ein Sachschaden von 6.500 Euro

entstanden.



