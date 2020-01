POL-HRO: Mutmaßliche Graffitischmierer aufgegriffen

Rostock (ots) - Am gestrigen Abend meldete ein Mitarbeiter der Rostocker

Straßenbahn AG, dass sich im Bereich des Straßenbahnhaltepunktes ´Rostock

Südblick´ mehrere vermummte Personen aufhielten. Der Hinweisgeber vermutete,

dass diese Personen vermutlich Straßenbahnen beschmieren wollen.



Als die Beamten vor Ort eintrafen, entfernten sich zwei dunkel gekleidete

Personen in Richtung des Biestower Wohngebietes. Diese konnten jedoch in

unmittelbarer Nähe gestellt werden. Bei der Durchsuchung der Personen wurde

anschließend ein szenetypischer Stift aufgefunden. Des Weiteren bestand der

Verdacht, dass die beiden 16- und 17-jährigen Rostocker unter Einfluss von

Betäubungsmitteln standen. Im Umfeld der beiden Jugendlichen konnten zwei

Joint-Reste sowie zwei Tütchen mit betäubungsmittelähnlichen Anhaftungen

festgestellt werden.



Die beiden einschlägig bekannten Jugendlichen wurden an ihre Eltern übergeben.

Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des illegalen Besitzes von

Betäubungsmitteln wurde eingeleitet.



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108765/4504585

OTS: Polizeiinspektion Rostock



Original-Content von: Polizeiinspektion Rostock, übermittelt durch news aktuell