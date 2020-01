POL-LWL: Weiterhin keine Spur von vermisstem Rentner aus Boizenburg

Boizenburg (ots) - Auch zwei Wochen nach seinem Verschwinden hat die Polizei

noch keine Hinweise zum Aufenthalt von Siegfried Zarske aus Boizenburg. Der 78-

Jährige soll den Erkenntnissen zufolge am 14.01.2020 gegen 17 Uhr sein Haus in

der Ortslage Boizenburg verlassen haben (wir informierten). Er ist seitdem

spurlos verschwunden. Die Polizei hatte bereits direkt nach seinem Verschwinden

fieberhaft nach dem Mann gesucht und in diesem Zusammenhang auch Fährtenhunde

und den Polizeihubschrauber zum Einsatz gebracht. Dabei folgten die eingesetzten

Fährtenhunde jeweils einer Spur, die sich nahe der Sude zwischen Gothmann und

Bandekow verlor. Auch die Überprüfung von Kontaktadressen des Vermissten verlief

bislang ergebnislos. Der 78-Jährige ist nur bedingt orientierungsfähig und nicht

im Besitz vor Bargeld. Er ist 172 cm groß und schlank. Der Vermisste ist mit

einem blauen Anorak, einer blauen Jeanshose, schwarzen Stiefeln und einer

schwarzen Ledermütze bekleidet. Hinweise zu diesem Vermisstenfall nimmt das

Polizeirevier Boizenburg unter der Telefonnummer 038847/ 6060 oder jede andere

Polizeidienststelle, auch über den Polizeinotruf 110, entgegen.



Anlage: Foto des Vermissten Siegfried Zarske



