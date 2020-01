POL-HRO: Räuberischer Diebstahl

Boltenhagen (ots) - Am Montagnachmittag, gegen 15:20 Uhr, wurde in einem

Supermarkt in der Kastanienallee in Boltenhagen ein vermeintlicher Ladendieb

festgehalten. Der etwa 25jährige, dunkelhaarige Mann, mit kräftiger Statur,

hatte zuvor drei Flaschen Alkohol entwendet. Es gelang ihm jedoch zu entkommen

und sich in einen PKW zu flüchten, der von einer etwa 20 Jahre alten Frau

gelenkt wurde. Trotzdem sich ein Mitarbeiter aus dem Markt vor den polnischen

Skoda stellte, fuhr die Frau an. Mit dem Mitarbeiter auf der Motorhaube

kollidierte sie noch im Parkplatzbereich mit einem anderen PKW. Erst dann fiel

der Mann von der Motorhaube. Er zog sich glücklicherweise nur eine Schürfwunde

zu und konnte weiter seiner Arbeit nachgehen. Der Skoda entkam in unbekannte

Richtung.



Gegen die beiden unbekannten Tatverdächtigen wird nun wegen Räuberischen

Diebstahls ermittelt. Gegen die unbekannte Fahrerin darüber hinaus auch wegen

Unerlaubten Entfernens vom Unfallort.



Gert Frahm

Einsatzleitstelle

Polizeipräsidium Rostock



