POL-LWL: Kind stürzte von Pferd- tieffliegendes Fluggerät soll Auslöser gewesen sein

Wittenburg (ots) - Ein angeblich tieffliegender Tragschrauber (Gyrocopter) soll

am Sonntagnachmittag bei Wittenburg Auslöser eines Reitunfalls gewesen sein, bei

dem ein 10-jähriges Mädchen augenscheinlich leicht verletzt wurde. Nach Angaben

des Vaters der Verunglückten, sei beim Ausritt seiner Tochter auf einer Koppel

plötzlich ein Tragschrauber derart tief vorbeigeflogen bzw. auf das Tier

zugeflogen, dass das Pferd scheute und das Mädchen abwarf. Die 10-Jährige zog

sich dabei leichte Verletzungen zu und musste zur weiteren Behandlung ins

Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Der

mutmaßliche Pilot des Drehflüglers konnte unterdessen noch am Sonntagnachmittag

ermittelt werden. Gegen den aus der Region stammenden 52-Jährigen ist Anzeige

wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung erstattet worden. Zudem

will die Polizei jetzt auch die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung über

diesen Vorfall informieren.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4503470

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell