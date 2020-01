POL-LWL: Auto überschlug sich- Fahrer schwer verletzt

Stolpe (ots) - Auf der BAB 24 bei Zarrentin hat sich am Samstag ein PKW

überschlagen. Dabei wurde der 58-jährige Autofahrer schwer verletzt.

Zeugenaussagen zufolge soll der PKW plötzlich und ungebremst nach rechts von der

Fahrbahn abgekommen sein und sich dann anschließend überschlagen haben. Der

schwer verletzte Fahrer wurde dabei im Fahrzeug eingeklemmt. Feuerwehrleute

befreiten das eingeklemmte Unglücksopfer wenig später. Der 58-Jährige wurde

daraufhin ins Krankenhaus gebracht. An seinem PKW entstand erheblicher

Sachschaden, der zunächst auf 18.000 Euro geschätzt wurde.



Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de



Weiteres Material: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108763/4503162

OTS: Polizeiinspektion Ludwigslust



Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell